PONTIANAK POST - Porto berpeluang memperpanjang keterpurukan Feyenoord saat kedua tim bertemu pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion De Kuip, Rotterdam, Rabu, 25 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya setelah sama-sama mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan.

Mengacu klasemen sementara UEFA, Porto menempati peringkat ke-26, sedangkan Feyenoord berada di posisi ke-32 dari 36 peserta.

Advertisement Situasi tuan rumah lebih mengkhawatirkan karena Feyenoord belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi dan menelan tiga kekalahan beruntun.

Sebaliknya, Porto datang dengan modal kemenangan 4-1 atas Napoli pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions.

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Kondisi pertahanan menjadi persoalan utama pelatih Giovanni van Bronckhorst menjelang pertandingan ini. Feyenoord kebobolan sedikitnya tiga gol dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk ketika kalah 3-0 dari Inter Milan dan 5-3 dari Heerenveen.

Kekalahan 2-3 dari Excelsior di De Kuip pada Sabtu, 21 November 2026, semakin memperburuk situasi tim tuan rumah. Hasil tersebut juga membuat Feyenoord turun ke posisi kelima klasemen Eredivisie.

Namun, dukungan publik De Kuip diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk menghentikan periode buruk tersebut.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan Renascença pada 23 November, Van Bronckhorst menyebut pertandingan melawan Porto sangat menentukan bagi kedua tim.

"Jika ingin melangkah ke fase berikutnya, pertandingan ini akan menjadi sangat penting bagi kedua tim," kata Van Bronckhorst.