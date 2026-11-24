PONTIANAK POST - Kevin De Bruyne kembali ke Etihad Stadium dengan seragam Napoli saat menghadapi mantan klubnya, Manchester City, pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027, Rabu, 25 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Pertandingan di Etihad Stadium, Manchester, Inggris, ini menjadi ujian penting bagi kedua tim dengan kepentingan berbeda dalam persaingan menuju babak 16 besar.

Manchester City asuhan Enzo Maresca menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dengan sembilan poin dari empat pertandingan, sedangkan Napoli besutan Massimiliano Allegri berada di posisi ke-27 dengan koleksi tiga poin.

Advertisement Kembalinya De Bruyne menjadi salah satu cerita utama menjelang pertandingan karena gelandang Belgia tersebut pernah menghabiskan sepuluh tahun bersama Manchester City sebelum bergabung dengan Napoli pada 2025.

Kevin De Bruyne Kembali ke Etihad Stadium

De Bruyne bukan sekadar pemain yang pernah memperkuat Manchester City, tetapi juga salah satu figur penting dalam keberhasilan klub meraih berbagai gelar selama satu dekade terakhir.

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Menurut laporan Sky Sport Italia pada konferensi pers prapertandingan, De Bruyne mengaku senang kembali ke Manchester. "Sangat menyenangkan kembali ke rumah. Saya berharap bisa bermain lebih lama dibandingkan musim lalu," kata dia.

Dia juga menegaskan Napoli harus berusaha memenangkan pertandingan meskipun menghadapi lawan yang memiliki kualitas tinggi.

Sementara itu, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengakui kualitas mantan gelandang andalan The Citizens tersebut.

Dalam konferensi pers yang diberitakan ANSA pada Senin, 23 November 2026, Maresca menyebut De Bruyne sebagai pemain fantastis dalam sejarah klub.

Maresca juga memperkirakan Napoli akan memberikan perlawanan sulit karena memiliki pemain-pemain berkualitas dan berbahaya ketika melakukan serangan balik.