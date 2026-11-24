PONTIANAK POST – Espanyol Women sukses menaklukkan Valencia Women dengan skor 2-0 dalam lanjutan pekan ke-12 Liga F Spanyol 2026/2027.

Dua gol pada babak kedua memastikan kemenangan tuan rumah di Ciutat Esportiva Dani Jarque, Senin (23/11/2026).

Dikutip dari Sky Sports, kemenangan Espanyol ditentukan Ariadna Domènech pada menit ke-53 dan Phoenetia Browne pada menit ke-89.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Valencia memberikan perlawanan melalui tekanan agresif dan beberapa peluang berbahaya. Namun, kedua tim gagal mencetak gol hingga turun minum.

Espanyol meningkatkan intensitas serangan selepas jeda. Hasilnya, Ari Domènech berhasil membuka keunggulan pada menit ke-53 melalui penyelesaian di dalam kotak penalti.

Advertisement Valencia sebenarnya memiliki kesempatan menyamakan kedudukan melalui titik putih. Namun, tendangan Yasmin Mrabet berhasil digagalkan kiper Meri Muñoz sekitar menit ke-70.

Situasi semakin sulit bagi Valencia setelah Yasmin menerima kartu merah akibat melempar botol ke arah wasit pada menit ke-84.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Espanyol untuk menambah gol. Browne memastikan kemenangan 2-0 melalui penyelesaian umpan Paula Gutiérrez pada menit ke-89.

Sebelum pertandingan, pelatih Espanyol Sara Monforte menegaskan timnya harus tampil maksimal di kandang.

“Kami harus membuat lawan kesulitan mendapatkan poin di sini. Jika ingin membawa pulang sesuatu dari tempat ini, mereka harus bekerja sangat keras,” kata Monforte, dikutip dari situs resmi Espanyol.