PONTIANAK POST – Bayern Munich Women mencatat sejarah setelah mengalahkan TSG Hoffenheim Women dengan skor 1-0 dalam lanjutan pekan ke-11 Frauen-Bundesliga 2026/2027 di FC Bayern Campus, Senin (23/11/2026).

Gol tunggal Edna Imade pada menit kedelapan memastikan kemenangan ke-11 Bayern secara beruntun musim ini.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka menjadi 53 pertandingan Bundesliga.

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Dikutip dari Sky Sports dan situs resmi Bayern Munich, kemenangan ini menyamai rekor tim pria Bayern yang sebelumnya mencatat 53 pertandingan tanpa kekalahan pada periode 2012-2014.

Bayern membuka keunggulan melalui Edna setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Sophie Proost dari luar kotak penalti.

Advertisement Hoffenheim berusaha membalas, tetapi sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol.

Penampilan gemilang kiper Bayern, Ena Mahmutovic, juga menggagalkan upaya tim tamu menyamakan kedudukan.

Pelatih Bayern, José Barcala, mengakui timnya tidak tampil maksimal.

“Ini sebenarnya bukan pertandingan yang bagus dari kami. Namun, pada akhirnya kami mendapatkan tiga poin dan itulah yang terpenting,” kata Barcala melalui situs resmi Bayern.

Lena Oberdorf turut menjadi sorotan setelah kembali bermain pada menit ke-82 usai absen selama 11 pekan akibat cedera.