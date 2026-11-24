PONTIANAK POST - RB Leipzig menghadapi kesempatan penting untuk memperbaiki posisi di klasemen fase liga Liga Champions 2026/2027 saat menjamu Lens pada matchday kelima di Red Bull Arena, Leipzig, Rabu, 25 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan, tetapi Lens datang dengan persoalan lebih besar setelah mengalami kekalahan telak 1-9 dari Como pada pertandingan sebelumnya.

Pertandingan ini juga menjadi ujian bagi pelatih baru Lens, Didier Digard, yang berusaha mengembalikan kepercayaan diri tim setelah rangkaian hasil buruk di kompetisi Eropa.

Advertisement Menurut laporan Sports Mole, Leipzig memiliki modal lebih baik karena sedang menunjukkan peningkatan performa di Bundesliga dengan empat kemenangan beruntun.

Leipzig Lebih Meyakinkan, Lens dalam Tekanan

RB Leipzig memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Union Berlin 5-1 pada pertandingan Bundesliga akhir pekan lalu.

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Tim asuhan Martín Demichelis juga memperlihatkan produktivitas tinggi di kandang, meskipun sebelumnya kalah 2-3 dari Manchester City dalam pertandingan Liga Champions.

Sebaliknya, Lens masih berusaha menemukan kestabilan setelah tiga kekalahan beruntun di kompetisi Eropa, termasuk kekalahan memalukan 1-9 dari Como.

Hasil tersebut membuat Lens berada di posisi ke-33 klasemen fase liga, sedangkan Leipzig menempati posisi ke-29 dengan selisih gol yang lebih baik.

Menurut Sports Mole, Leipzig diperkirakan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan tiga poin.

Namun, Lens memiliki motivasi tambahan melalui kembalinya Amadou Haidara ke Red Bull Arena setelah tujuh tahun memperkuat Leipzig.