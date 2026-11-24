PONTIANAK POST – FIFA resmi menetapkan Amerika Serikat, Meksiko, Kosta Rika, dan Jamaika sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia Wanita 2031.

Sementara itu, Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara akan menjadi penyelenggara edisi 2035.

Keputusan tersebut disahkan melalui Kongres Luar Biasa FIFA yang digelar secara virtual pada 24 November 2026.

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Kedua proposal disetujui secara aklamasi tanpa pemungutan suara karena tidak memiliki pesaing.

Dikutip dari Asia Today, Piala Dunia Wanita 2031 akan menjadi turnamen pertama yang diselenggarakan oleh empat negara anggota FIFA sekaligus.

Advertisement Piala Dunia Wanita 2031 Gunakan Format 48 Tim

Edisi 2031 juga mencatat sejarah dengan penambahan peserta menjadi 48 tim. Format ini menjadikan turnamen sepak bola wanita tersebut semakin besar dan kompetitif.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyambut perkembangan tersebut sebagai pencapaian penting sepak bola wanita.

“Mulai 2031, kita akan memiliki 48 tim dan empat negara tuan rumah. Ini merupakan perkembangan luar biasa yang dicapai hanya dalam beberapa tahun,” kata Infantino.

Presiden Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, Cindy Parlow Cone, juga menyatakan komitmennya.

“Kami akan bekerja sama dengan FIFA untuk menyelenggarakan turnamen kelas dunia dan memanfaatkan kesempatan bersejarah ini guna mempercepat perkembangan sepak bola wanita di seluruh dunia,” ujarnya.