PONTIANAK POST - Real Betis berpeluang memperpanjang penderitaan Slovan Bratislava di Liga Champions 2026/2027 ketika kedua tim bertemu pada pertandingan kelima fase liga di Stadion Tehelné pole, Bratislava, Rabu, 25 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Real Betis untuk memperkuat posisinya di papan atas, sedangkan Slovan Bratislava membutuhkan kemenangan pertama setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Berdasarkan klasemen sementara yang dirilis UEFA, Real Betis berada di peringkat ke-11 dengan sembilan poin, sementara Slovan Bratislava terpuruk di posisi ke-36 tanpa poin.

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Slovan Bratislava menghadapi tantangan berat setelah hanya mencetak satu gol dan kebobolan 17 kali dalam empat pertandingan Liga Champions musim ini.

Kekalahan 1-6 dari Paris Saint-Germain, kemudian hasil negatif menghadapi Stuttgart, Roma, dan LASK, memperlihatkan rapuhnya pertahanan wakil Slovakia tersebut.

Slovan juga belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di kandangnya, Stadion Tehelné pole, dengan tiga di antaranya berakhir imbang.

Sebaliknya, Real Betis mengawali kompetisi dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan, masing-masing menghadapi Lille, Porto, dan Feyenoord, sebelum kalah 1-2 dari Borussia Dortmund.

Tim asuhan Manuel Pellegrini itu juga datang dengan modal tiga pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi, termasuk hasil imbang melawan Sevilla dalam derbi Andalusia.

Yaya Touré Tantang Mantan Gurunya

Pertandingan ini memiliki cerita menarik karena mempertemukan Yaya Touré dengan mantan pelatihnya, Manuel Pellegrini.

Keduanya pernah bekerja bersama selama tiga tahun di Manchester City, ketika Pellegrini menangani klub Inggris tersebut.