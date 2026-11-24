PONTIANAK POST – Pelatih tim nasional putri Republik Irlandia, Carla Ward, resmi memperpanjang kontraknya bersama Asosiasi Sepak Bola Irlandia (FAI) hingga berakhirnya kampanye UEFA Women's EURO 2029.

Pengumuman tersebut disampaikan FAI pada Senin (23/11/2026). Kesepakatan ini memastikan Ward tetap memimpin timnas putri Irlandia dalam beberapa tahun ke depan, setelah membawa sejumlah kemajuan sejak ditunjuk pada Januari 2025.

Perpanjangan kontrak itu juga menjadi kabar penting menjelang perjuangan Irlandia menghadapi Polandia dalam final play-off kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027.

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Di bawah arahan Ward, timnas putri Irlandia berhasil menempati peringkat ke-21 dunia dalam ranking FIFA, posisi tertinggi sepanjang sejarah mereka.

Irlandia juga mencatat pencapaian terbaiknya di UEFA Women's Nations League dengan tampil di League A.

Advertisement Salah satu hasil penting dalam perjalanan tersebut adalah kemenangan 3-2 atas Belanda di Páirc Uí Chaoimh pada Juni lalu.

Selain itu, Irlandia melaju ke final play-off kualifikasi Piala Dunia 2027 setelah mengalahkan Kazakhstan dengan agregat 12-0 pada putaran pertama.

Ward mengaku bangga dapat melanjutkan kiprahnya bersama tim tersebut.

"Saya sangat senang bisa memperpanjang masa kerja saya bersama Irlandia. Sejak pertama kali datang, saya merasakan hubungan yang kuat dengan negara ini, para pemain, staf, dan terutama masyarakatnya," kata Ward dari situs resmi Timnas Putri Irlandia.

Ia juga menilai masih banyak hal yang bisa dicapai bersama skuadnya.