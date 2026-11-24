PONTIANAK POST – Kota Taranto bersiap menjadi pusat perhatian sepak bola wanita Italia.

Dua pertandingan penting akan digelar di Stadio Erasmo Iacovone, yakni laga tim nasional putri Italia melawan Finlandia dan final Women's Super Cup yang mempertemukan AS Roma dengan Juventus.

Dua agenda tersebut diumumkan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) pada 23 November 2026.

Pertandingan Italia kontra Finlandia dijadwalkan berlangsung pada 5 Desember 2026, sedangkan Women's Super Cup akan digelar pada 10 Januari 2027.

Antusiasme masyarakat Taranto sudah terlihat. FIGC mencatat hampir 2.000 tiket pertandingan Italia melawan Finlandia terjual sejak penjualan dibuka pada Jumat sebelumnya.

Advertisement Pelatih timnas putri Italia, Andrea Soncin, mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat setempat.

Ia menilai Taranto memiliki kecintaan besar terhadap sepak bola dan berharap dukungan suporter bisa memberikan energi tambahan bagi timnya.

"Kami disambut dengan antusiasme luar biasa dari kota ini. Taranto mengenal sepak bola, hidup dan bernapas dengan sepak bola, dan kami semua sangat menantikan kehadiran di sini pada 5 Desember," kata Soncin seperti dikutip dari situs resmi FIGC.

Ia juga berharap para pemain Italia dapat menunjukkan nilai kerja keras, pengorbanan, dan ketekunan di hadapan pendukung tuan rumah.

Pertandingan melawan Finlandia menjadi leg kedua play-off kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027.