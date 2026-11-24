PONTIANAK POST-Persija Jakarta menghadapi Sumsel United pada pertandingan Grup A I.League Cup 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa, 24 November 2026 pukul 16.00 WIB.

Macan Kemayoran membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke babak 12 besar, sekaligus memperbaiki produktivitas gol setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan PSMS Medan pada pertandingan pertama.

Persija harus menjalani pertandingan ini tanpa pelatih kepala Shin Tae-yong yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Advertisement Asisten pelatih Francis Wewengkang akan mengambil alih tugas mendampingi tim, sementara rotasi pemain diperkirakan kembali dilakukan untuk menjaga kebugaran di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Informasi pertandingan tersebut dikonfirmasi melalui pengumuman resmi Persija Jakarta pada 23 November 2026 dan jadwal kompetisi yang diterbitkan I.League.

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Persija memiliki kepentingan besar dalam pertandingan ini karena hasil imbang pada laga pertama membuat mereka belum mendapatkan posisi yang aman dalam persaingan Grup A.

Kemenangan menjadi target utama Jordi Amat dan kawan-kawan, terlebih hanya juara grup yang berhak melanjutkan perjalanan ke babak 12 besar.

Meski demikian, kondisi fisik pemain menjadi perhatian setelah Persija menjalani perjalanan ke Makassar untuk menghadapi PSM pada pekan ke-10 Super League 2026/2027, Sabtu (21/11/2026).

Situasi tersebut membuat rotasi menjadi pilihan realistis bagi tim pelatih, terutama untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang belum mendapatkan banyak menit bermain.

Gelandang Persija Figo Dennis menegaskan kesiapan tim untuk memberikan penampilan terbaik.