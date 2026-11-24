PONTIANAK POST – FIFA resmi menetapkan Inggris Raya sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2035.

Keputusan bersejarah tersebut diumumkan dalam Kongres Luar Biasa FIFA di Zurich, Swiss, Senin (23/11/2026).

Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales akan menjadi empat negara penyelenggara turnamen sepak bola wanita terbesar di dunia tersebut.

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Dikutip dari laman resmi England Football, penetapan ini menjadikan Inggris Raya sebagai tuan rumah Piala Dunia pertama sejak 1966.

Ajang 2035 juga bakal menjadi kompetisi olahraga tunggal terbesar sepanjang sejarah kawasan tersebut.



Piala Dunia Wanita 2035 akan melibatkan 48 negara dengan total 104 pertandingan selama 39 hari.

Advertisement Turnamen dijadwalkan berlangsung pada musim panas 2035. Proposal tuan rumah mengajukan 22 stadion yang tersebar di 16 kota, terdiri dari 16 stadion di Inggris, tiga di Wales, dua di Skotlandia, dan satu di Irlandia Utara.

Penyelenggara memperkirakan ajang ini mampu menjual 4,5 juta tiket dan menjangkau 3,5 miliar penonton televisi di seluruh dunia.



Penyerang timnas Inggris, Michelle Agyemang, menyambut antusias keputusan FIFA tersebut.

"Ini sangat istimewa dan menggembirakan karena Piala Dunia Wanita akan datang ke Inggris Raya pada 2035," ujar Agyemang.

Ia juga berharap kehadiran turnamen tersebut menginspirasi generasi perempuan berikutnya untuk menekuni sepak bola.

"Bermain di Piala Dunia kandang akan menjadi sebuah mimpi. Namun, yang lebih menggembirakan adalah membayangkan anak-anak perempuan yang menyaksikan turnamen ini dan percaya bahwa suatu hari mereka juga bisa menjadi bagian darinya," katanya.