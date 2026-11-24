PONTIANAK POST - Madura United lebih diunggulkan saat menjamu Persela Lamongan dalam pertandingan kedua Grup I I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa (24/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laskar Sape Kerrab memiliki keuntungan bermain di kandang dan rekor pertemuan lebih baik, tetapi Persela Lamongan datang dengan kepercayaan diri setelah mencatat dua kemenangan beruntun.

Pertandingan ini juga penting bagi kedua kesebelasan dalam persaingan memperebutkan tiket babak 12 besar.

Advertisement Prediksi sejumlah platform analisis sepak bola memperlihatkan Madura United lebih berpeluang meraih kemenangan, meskipun terdapat perbedaan perkiraan skor akhir.

Madura United Berusaha Bangkit

Madura United membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan momentum setelah kalah 0-1 dari Garudayaksa FC pada pertandingan terakhir Super League 2026/2027.

Dalam lima pertandingan terakhir, tim asuhan Jose Gomes membukukan tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Mereka sebelumnya mengalahkan Persib Bandung 1-0, PSM Makassar 1-0, dan Arema FC 3-0.

Namun, kekalahan dari Garudayaksa FC pada 20 November 2026 menjadi pengingat bahwa konsistensi permainan masih perlu diperbaiki.

Jose Gomes mengakui persiapan menghadapi Persela berlangsung singkat karena jadwal pertandingan yang berdekatan.

"Kami langsung fokuskan lawan kami di I.League Cup, menghadapi Persela Lamongan, jarak waktu pertandingan ini cukup mepet, jadi persiapan juga singkat," ujar Jose Gomes dikutip dari laman resmi I.League.