PONTIANAK POST – Pelatih Arsenal Women, Renée Slegers, mengakui bertanggung jawab atas buruknya performa tim setelah kembali gagal meraih kemenangan di kandang. Tekanan terhadap posisinya sebagai pelatih kepala kini semakin meningkat.

Arsenal hanya bermain imbang 0-0 melawan West Ham United dalam lanjutan Women's Super League (WSL) di Emirates Stadium, Minggu (22/11/2026).

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Arsenal dalam enam pertandingan kandang liga musim ini.

Mereka kini tertahan di peringkat keenam klasemen dengan koleksi 15 poin dari 11 pertandingan.



Slegers tidak berusaha menutupi kekecewaannya terhadap penampilan anak asuhnya.

"Ini tidak cukup baik," ujar Slegers seperti dikutip dari BBC setelah pertandingan.

Advertisement Ia mengakui Arsenal gagal menunjukkan energi dan kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan West Ham.

"Suasana stadion begitu sunyi karena kami tidak cukup memberikan inspirasi dan energi. Para pendukung ingin menyaksikan sepak bola yang bagus dan mendapatkan hiburan. Namun, hari ini kami tidak mampu memberikannya," katanya.

Slegers juga menegaskan dirinya tidak menghindari tanggung jawab atas situasi sulit yang dialami tim.

"Saya mencintai klub ini. Saya sangat peduli dengan kelompok pemain ini yang sedang melewati masa sangat sulit. Saya mengambil tanggung jawab karena hasil yang kami raih belum cukup baik," tegasnya.



Kegagalan mengalahkan West Ham membuat posisi Slegers semakin menjadi sorotan.

Arsenal kini tertinggal delapan poin dari London City Lionesses yang menempati posisi ketiga, batas kualifikasi Liga Champions.