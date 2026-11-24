PONTIANAK POST – Natasha Andonova mencatatkan sejarah baru dalam sepak bola wanita Makedonia Utara.

Penyerang Servette tersebut menjadi pemain wanita pertama dari negaranya yang mencapai 50 penampilan di UEFA Women's Champions League.

Rekor istimewa itu tercipta ketika Servette menghadapi Barcelona dalam pertandingan fase liga Liga Champions Wanita, Kamis (19/11/2026).

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Meski timnya menelan kekalahan telak 0-6, Andonova tetap memiliki pencapaian pribadi yang membanggakan.

Pemain berusia 32 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69 untuk mencatatkan penampilan ke-50 di kompetisi elite Eropa tersebut.

Advertisement Dikutip dari Macedonian Football, pencapaian Andonova mendapat pengakuan dari kanal media sosial resmi Liga Champions Wanita UEFA.

Kompetisi tersebut turut menerbitkan grafis khusus untuk merayakan rekor penampilannya.



Momen bersejarah itu terasa semakin istimewa karena Barcelona merupakan salah satu mantan klub Andonova.

Pemain kelahiran Negotino tersebut pernah memperkuat klub asal Catalunya itu pada 2017 hingga 2019.

Selama membela Barcelona, dia mencatatkan 12 penampilan dan menyumbangkan satu gol di Liga Champions Wanita.

Andonova juga pernah memperkuat sejumlah klub besar Eropa, termasuk Turbine Potsdam, Rosengård, Paris Saint-Germain, dan Levante.