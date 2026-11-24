PONTIANAK POST - Garudayaksa FC memiliki modal lebih meyakinkan saat menjamu PSS Sleman pada pertandingan kedua Grup F League Cup 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Tiga kemenangan beruntun dan catatan pertemuan yang lebih baik membuat tuan rumah berpeluang melanjutkan dominasi atas Super Elang Jawa, julukan PSS Sleman.

Namun, PSS Sleman datang dengan kepercayaan diri setelah membantai PSGC Ciamis 6-0 pada pertandingan pembuka Grup F, 4 November lalu.

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Garudayaksa FC memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Madura United 1-0 pada pertandingan terakhir BRI Super League 2026/2027.

Hasil tersebut memperpanjang catatan kemenangan Spirit of Garuda, julukan Garudayaksa FC, menjadi tiga pertandingan beruntun di berbagai kompetisi.

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Garudayaksa FC juga menempati peringkat ke-10 klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi 14 poin.

Perkembangan permainan tim asuhan Milos Joksic menjadi modal penting menghadapi PSS Sleman yang masih kesulitan menjaga konsistensi.

Sebaliknya, Super Elang Jawa (Elja) sedang menghadapi periode sulit setelah melewati enam pertandingan beruntun tanpa kemenangan di kompetisi liga domestik.

Meski demikian, kemenangan 6-0 atas PSGC Ciamis di League Cup memperlihatkan bahwa lini serang PSS masih memiliki kemampuan menghasilkan banyak gol.

Enam gol tersebut menjadi modal psikologis bagi skuad asuhan Demerson Bruno untuk menghadapi tuan rumah.