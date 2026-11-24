PONTIANAK POST – Timnas wanita Republik Irlandia mendapat pukulan telak menjelang pertandingan penentuan play-off Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

Bek andalan mereka, Chloe Mustaki, dipastikan absen setelah mengalami cedera serius berupa robekan ligamen anterior cruciatum (ACL).

Kabar tersebut diumumkan Federasi Sepak Bola Irlandia (FAI), Senin (23/11/2026). Mustaki mengalami cedera lutut kiri ketika memperkuat Nottingham Forest menghadapi Liverpool dalam pertandingan Subway Players Cup, Rabu (18/11/2026).

Advertisement Baca Juga: Natasha Andonova Ukir Sejarah! Jadi Pemain Wanita Pertama Makedonia Capai 50 Laga Liga Champions

Hasil pemeriksaan medis memastikan pemain berusia 31 tahun itu mengalami robekan ACL.

Cedera tersebut membuatnya harus menepi hingga akhir musim sekaligus melewatkan dua pertandingan penting melawan Polandia.



Pelatih timnas wanita Irlandia, Carla Ward, mengaku sangat terpukul dengan kondisi yang menimpa Mustaki.

Advertisement "Pertama-tama, kami semua benar-benar sangat terpukul untuk Chloe. Ini merupakan kehilangan besar bagi seluruh skuad karena betapa pentingnya dia bagi tim, baik di lapangan melalui konsistensi dan kepemimpinannya maupun di luar lapangan melalui karakter serta energi positif yang dibawanya ke ruang ganti," kata Ward dilansir dari situs resmi FAI.

Ward juga memastikan seluruh anggota tim akan memberikan dukungan kepada Mustaki selama menjalani pemulihan.

"Ini merupakan kemunduran yang sangat sulit, tetapi Chloe sangat dicintai oleh kami semua. Seluruh pemain, staf, dan federasi mendukungnya. Kami akan memberikan kasih sayang dan dukungan yang dibutuhkan agar dia bisa pulih sepenuhnya," lanjutnya.

Baca Juga: Suporter Arsenal Murka, Pelatih Renée Slegers Akhirnya Buka Suara soal Masa Depannya di Emirates



Mustaki merupakan salah satu pemain penting dalam pertahanan Irlandia. Penampilannya semakin menonjol setelah mencetak gol dan meraih penghargaan pemain terbaik dalam kemenangan 8-0 atas Kazakhstan pada leg pertama babak play-off sebelumnya.

Meski kehilangan pemain andalan, Ward memutuskan tidak memanggil pemain pengganti.

Irlandia dijadwalkan menghadapi Polandia pada leg pertama di Gdansk, 1 Desember 2026.