PONTIANAK POST - Persebaya Surabaya memburu kemenangan atas PSBS Biak pada pertandingan kedua Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Selasa, 24 November 2026, pukul 16.00 WIB, dengan Bernardo Tavares berpeluang melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad.

Green Force diunggulkan meraih tiga poin setelah PSBS Biak datang dengan catatan lima kekalahan beruntun, termasuk kekalahan telak 0-6 dari Kendal Tornado FC.

Namun, Persebaya juga membutuhkan kebangkitan setelah kalah 2-3 dari Kendal Tornado FC pada pertandingan pembuka Grup G, 3 November 2026.

Advertisement Kemenangan menjadi penting bagi tuan rumah untuk menjaga peluang melangkah ke babak 12 besar.

Persebaya Memburu Kebangkitan di Gelora Bung Tomo

Persebaya memiliki keunggulan dari segi kualitas individu, pengalaman, kedalaman skuad, serta dukungan suporter yang akan memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo.

Meski demikian, performa lima pertandingan terakhir Green Force belum sepenuhnya meyakinkan dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Hasil imbang 1-1 melawan Java United pada pertandingan terakhir juga memperlihatkan bahwa efektivitas serangan masih perlu ditingkatkan.

Organisasi pertahanan menjadi pekerjaan rumah lainnya bagi Bernardo Tavares setelah timnya kebobolan tiga gol ketika menghadapi Kendal Tornado FC.

Menghadapi PSBS Biak, Persebaya mempunyai kesempatan memperbaiki produktivitas sekaligus mengamankan poin maksimal di kandang.

Rotasi Pemain Jadi Strategi Bernardo Tavares

Bernardo Tavares berpeluang memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang selama ini mendapatkan menit bermain lebih sedikit.