PONTIANAK POST - Dewa United lebih diunggulkan saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan Grup C League Cup Indonesia 2026/2027 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Selasa (24/11/2026) pukul 20.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Banten Warriors, julukan Dewa United, untuk memperbesar peluang lolos ke babak 12 besar sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara Grup C.

Sementara itu, Persiraja Banda Aceh yang dikenal dengan julukan Laskar Rencong membutuhkan kemenangan dalam pertandingan perdana mereka di kompetisi tersebut.

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Persiraja menghadapi pertandingan ini dengan modal hasil imbang 2-2 melawan PSPS Pekanbaru pada pekan ke-10 Championship 2026/2027.

Tim asuhan Muhammad Ridwan tersebut tetap memiliki peluang memberikan perlawanan karena belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir musim ini.

Dukungan suporter di Stadion Harapan Bangsa juga menjadi keuntungan bagi Persiraja untuk menghadapi lawan yang memiliki materi pemain lebih berpengalaman.

Kemenangan akan membuka peluang Laskar Rencong menyamai perolehan tiga poin Dewa United di klasemen Grup C.

Namun, Persiraja perlu memperbaiki konsistensi pertahanan agar tidak memberikan ruang bagi lini serang tim tamu.

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Dewa United datang ke Banda Aceh setelah menelan kekalahan 0-1 dari Persita Tangerang pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Meski demikian, performa mereka di League Cup cukup menjanjikan setelah mengalahkan Persita dengan skor 3-1 pada pertandingan pertama.