PONTIANAK POST - Al-Sadd menghadapi tantangan berat ketika bertandang ke markas Al-Nassr pada lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027 di Al-Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, Rabu, 25 November 2026, pukul 01.15 WIB.

Tim asal Qatar tersebut membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos setelah hanya mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan dan belum pernah menang di kompetisi ini.

Sebaliknya, Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo memiliki modal lebih baik dengan enam poin dari tiga pertandingan serta dua kemenangan beruntun di kompetisi Asia.

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Al-Zaeem (The Boss), julukan Al-Sadd, datang dengan persoalan produktivitas gol yang cukup serius. Menurut laporan Qatar Tribune, Al-Sadd gagal mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhirnya di AFC Champions League Elite, sebuah penurunan tajam dibandingkan catatan sebelumnya.

Tim asuhan Răzvan Lucescu membuka kompetisi dengan kekalahan 0-3 dari Esteghlal dan 0-2 dari Al-Hilal. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 melawan Al-Qadsiah sebelum ditahan tanpa gol oleh Al-Ahli.

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Meski demikian, Al-Sadd memiliki modal historis karena pernah mengalahkan Al-Nassr dengan skor 2-1 pada pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi ini, Desember 2024.

Sementara itu, Al-Nassr sempat kalah 0-4 dari Al-Ain pada pertandingan pembuka, tetapi kemudian bangkit melalui kemenangan 3-1 atas Neftchi Fergana dan 6-2 atas Pakhtakor.

Namun, kekalahan 1-3 dari Al-Ahli di kompetisi domestik menjadi pekerjaan rumah bagi Ange Postecoglou.

Cristiano Ronaldo sempat mencetak gol pembuka dalam pertandingan tersebut, tetapi juga gagal memanfaatkan peluang penalti.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Al-Nassr, Ange Postecoglou, memastikan timnya siap menghadapi Al-Sadd setelah menjalani persiapan menjelang pertandingan.