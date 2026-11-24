PONTIANAK POST - Real Madrid dikabarkan segera memberikan kontrak baru kepada Jude Bellingham dengan kenaikan gaji signifikan sebagai penghargaan atas kontribusi gelandang tim nasional Inggris tersebut sejak bergabung pada 2023.

Negosiasi kedua pihak dilaporkan telah memasuki tahap lanjutan dan manajemen Los Blancos menargetkan kesepakatan rampung sebelum akhir 2026.

Bahkan, pengumuman resmi perpanjangan kontrak pemain berusia 23 tahun itu berpeluang dilakukan pada pekan depan.

Advertisement Menurut laporan The Athletic, Real Madrid tengah membahas kesepakatan jangka panjang dengan Bellingham meskipun kontrak sebelumnya masih berlaku hingga musim panas 2029.

Real Madrid Siapkan Kenaikan Gaji Signifikan

Bellingham diperkirakan memperoleh kenaikan gaji cukup besar melalui kesepakatan anyar tersebut.

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Sports Mole melaporkan, gelandang asal Inggris itu saat ini menerima gaji sekitar 15 juta euro atau setara Rp297,39 miliar per tahun.

Langkah Real Madrid memperpanjang kontrak Bellingham menjadi bagian dari upaya klub mempertahankan pemain-pemain penting untuk jangka panjang.

Sebelumnya, Real Madrid telah mengamankan masa depan sejumlah pemain andalannya melalui kesepakatan baru.

Pekan lalu, gelandang tim nasional Turki, Arda Guler, menandatangani kontrak jangka panjang hingga musim panas 2032.

Real Madrid juga mengumumkan perpanjangan kontrak Aurelien Tchouameni hingga 2032 dan penjaga gawang Thibaut Courtois hingga 2028.