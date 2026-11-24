PONTIANAK POST - Chelsea belum berencana memecat Xabi Alonso meskipun performa tim memburuk dan muncul laporan mengenai ketidakpuasan sejumlah pemain terhadap metode kepelatihan pelatih asal Spanyol tersebut di Stamford Bridge.

Manajemen The Blues masih ingin memberikan waktu kepada Alonso untuk memperbaiki keadaan, tetapi rangkaian pertandingan berikutnya berpotensi menentukan kelanjutan kariernya bersama klub London tersebut.

Chelsea hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kekalahan telak 1-4 dari Leeds United di Stamford Bridge.

Advertisement Hasil tersebut semakin meningkatkan tekanan terhadap Alonso yang baru ditunjuk sebagai pelatih Chelsea pada musim panas lalu.

Chelsea Belum Berencana Memecat Xabi Alonso

Mengutip laporan Football Insider, jajaran petinggi Chelsea belum mengambil keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan Alonso dalam waktu dekat.

Namun, pelatih berusia 44 tahun itu dituntut segera menunjukkan peningkatan performa, terutama karena Chelsea kini berada di posisi kedelapan klasemen sementara Liga Inggris.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Nottingham Forest dan Crystal Palace menjadi kesempatan penting bagi Alonso untuk mengembalikan kepercayaan manajemen serta suporter.

Setelah dua pertandingan tersebut, Chelsea akan menghadapi ujian lebih berat ketika berjumpa Liverpool, Manchester City, dan Aston Villa.

Sports Mole menyebut tiga pertandingan melawan tim-tim tersebut sebelum Natal berpotensi menjadi penentu masa depan Alonso di Stamford Bridge.

Isu Ketidakpuasan Pemain dan Masalah Cedera

Selain hasil pertandingan, kondisi internal Chelsea juga menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai ketidakpuasan sejumlah pemain terhadap metode latihan dan kepelatihan Alonso.