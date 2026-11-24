PONTIANAK POST - Ruben Amorim tidak akan melakukan rotasi besar-besaran saat AC Milan menghadapi Olympiacos pada lanjutan Liga Europa di Athena, Yunani, Kamis (26/11/2026), karena membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki peluang lolos ke babak play-off.

Pelatih asal Portugal tersebut dikabarkan akan menurunkan sejumlah pemain utama setelah AC Milan mengalami inkonsistensi performa, terutama ketika menjalani pertandingan tengah pekan.

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Selasa (24/11/2026), Amorim hanya akan melakukan beberapa perubahan komposisi pemain dan tetap mempertahankan sebagian besar pemain inti.

Advertisement AC Milan Wajib Bangkit di Liga Europa

AC Milan memiliki catatan kurang meyakinkan dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di kompetisi Eropa.

Kekalahan dari Bournemouth dan Ferencvaros membuat perjalanan Rossoneri di Liga Europa semakin sulit, sementara kekalahan dari Bologna juga menjadi gambaran buruknya performa tim dalam pertandingan tertentu.

Kemenangan atas Olympiacos menjadi target utama untuk menjaga peluang AC Milan mengamankan tiket setidaknya ke babak play-off Liga Europa.

Peluang menembus delapan besar kini semakin sulit sehingga hasil positif di Athena menjadi kebutuhan penting bagi tim asuhan Amorim.

Modric Diistirahatkan, Rabiot Tetap Jadi Andalan

Di lini tengah, Amorim diperkirakan mengistirahatkan Luka Modric dan memberikan kesempatan kepada Ardon Jashari untuk tampil sejak awal.

Jashari sebelumnya mencetak gol pertamanya bersama AC Milan ketika mengalahkan Genoa.

Sementara itu, Adrien Rabiot tetap dipertahankan dalam susunan pemain karena kontribusinya yang penting sebagai penggerak permainan Rossoneri sepanjang awal musim.