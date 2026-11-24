PONTIANAK POST - Persib Bandung memiliki kekuatan baru di lini serang melalui kombinasi Mariano Peralta, Balsa Sekulic, dan Luka Menalo yang telah menghasilkan 22 gol dan 11 assist di berbagai kompetisi.

Ketajaman ketiga pemain tersebut menjadi modal penting Maung Bandung untuk bersaing di kompetisi domestik maupun Asia, setelah mereka memperlihatkan kombinasi produktif dalam dua pertandingan terakhir.

Berdasarkan data yang dikutip JawaPos.com, Mariano Peralta telah mengoleksi tujuh gol dan empat assist, Balsa Sekulic mencatatkan sembilan gol dan satu assist, sedangkan Luka Menalo menyumbangkan enam gol dan enam assist.

Advertisement Trisula Persib Tunjukkan Ketajaman

Ketiganya mulai dimainkan bersama setelah jeda internasional ketika Persib menghancurkan Shan United dengan skor 6-0 pada pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertandingan tersebut, Sekulic mencetak dua gol pada menit ke-12 dan 66, Peralta menyumbangkan gol melalui tendangan penalti pada menit ke-17, sedangkan Menalo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52.

Advertisement Baca Juga: AC Milan Terancam Gagal di Liga Europa, Amorim Siapkan Kekuatan Terbaik Hadapi Olympiacos

Kolaborasi mereka kembali memberikan dampak ketika Persib mengalahkan Bali United dengan skor 2-1 dalam lanjutan Super League di GBLA, Minggu (22/11/2026).

Peralta mencetak gol pada menit ke-79 sebelum Menalo menggandakan keunggulan dua menit kemudian melalui gol pada menit ke-81.

Produktivitas tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan lini depan Persib tidak hanya bergantung pada satu pemain, tetapi juga ditopang kemampuan ketiganya membangun kombinasi dan menciptakan peluang.

Luka Menalo Ungkap Rahasia Kekompakan

Menalo mengakui dirinya menikmati permainan bersama Peralta dan Sekulic karena semakin memahami karakter serta pergerakan kedua rekannya tersebut.

"Mariano (Peralta) tentu pemain hebat dan saya menikmati bermain dengannya, saya memahami dia dan dia juga memahami saya serta Balsa (Sekulic), sehingga semuanya menjadi jauh lebih mudah," ujar Menalo seusai pertandingan melawan Bali United, seperti dikutip JawaPos.com.