PONTIANAK POST - Slavia Prague dan Villarreal sama-sama membutuhkan kemenangan ketika bertemu pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Fortuna Arena, Praha, Kamis (26/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Sorotan utama pertandingan ini adalah perjuangan kedua klub memperbaiki posisi setelah menjalani awal kompetisi yang kurang meyakinkan.

Berdasarkan preview Sports Mole yang diterbitkan 23 November 2026, Slavia Prague berada di peringkat ke-34 dengan satu poin dari empat pertandingan, sedangkan Villarreal menempati posisi ke-29 dengan tiga poin.

Advertisement Kondisi tersebut membuat tambahan tiga poin sangat penting bagi kedua kesebelasan untuk menjaga peluang bersaing menuju fase berikutnya.

Performa dan Masalah Cedera Kedua Tim

Sešívaní (The Stitched)-julukan Slavia Prague- sebenarnya memiliki modal positif dari kompetisi domestik setelah meraih kemenangan 2-0 atas Sigma Olomouc pada 21 November 2026.

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Namun, performa tersebut belum sepenuhnya terbawa ke Liga Champions karena mereka belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan.

Pelatih Jindřich Trpišovský juga menghadapi persoalan ketersediaan pemain, termasuk David Moses yang mengalami cedera dan Lukáš Provod yang dipastikan menepi hingga akhir tahun.

Dalam wawancara di situs resmi Slavia Prague pada 24 November, Trpišovský menilai Villarreal memiliki kecepatan serangan balik dan kualitas kombinasi yang berbahaya.

"Kami harus mengerahkan kemampuan maksimal, baik secara teknis, fisik maupun mental, untuk mendapatkan peluang meraih hasil positif," ujar Trpišovský.

Di kubu tamu, Villarreal datang dengan kondisi yang tidak sepenuhnya ideal setelah kalah 2-3 dari Barcelona di Liga Spanyol.