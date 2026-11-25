PONTIANAK POST - Barcelona menghadapi Sabah pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 dengan status lebih diunggulkan, meski harus tampil tanpa Lamine Yamal dalam pertandingan di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, Kamis (26/11/2026) pukul 00.45 WIB (live SCTV).

Absennya Yamal menjadi salah satu perhatian utama menjelang pertandingan karena Barcelona kehilangan pemain yang memiliki peran penting dalam membangun serangan dari sisi sayap.

Namun, pelatih Hansi Flick menegaskan timnya tetap memiliki banyak pilihan untuk mengatasi situasi tersebut.

Advertisement Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Barcelona untuk mempertahankan momentum setelah meraih kemenangan 3-2 atas Villarreal di Liga Spanyol dan mengalahkan Aston Villa 3-0 pada pertandingan terakhir Liga Champions.

Barcelona Lebih Diunggulkan, Sabah Hadapi Ujian Berat

Berdasarkan klasemen sementara fase liga sebelum pertandingan, Barcelona menempati peringkat delapan dengan sembilan poin dari empat laga, sedangkan Sabah berada di posisi ke-30 dengan tiga poin.

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Barcelona mengoleksi tiga kemenangan dan satu kekalahan, sementara Sabah baru mencatatkan satu kemenangan dari empat pertandingan.

Sabah sempat mengalahkan Slavia Praha 2-0, tetapi kemudian kalah 1-2 dari Borussia Dortmund dan 1-4 ketika menghadapi Viking.

Catatan tersebut memperlihatkan perbedaan konsistensi kedua tim menjelang pertemuan pertama mereka di kompetisi Eropa.

Meski demikian, Sabah memiliki modal kemenangan besar 5-1 atas Sumqayit dalam kompetisi domestik Azerbaijan sebelum menghadapi Barcelona.

Lamine Yamal Absen, Flick Siapkan Alternatif

Barcelona dipastikan tidak diperkuat Lamine Yamal yang mengalami masalah pada pergelangan kaki sehingga tidak dibawa ke Baku.