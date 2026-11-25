PONTIANAK POST-Paris Saint-Germain (PSG) bisa menghadirkan muka baru pada komposisi lini depannya. Tepatnya, saat menjamu AS Roma di Parc des Princes, Paris, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 1 pukul 03.00 WIB). Di laga tersebut, PSG kehilangan Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia.

Tanpa kedua sayap yang mengalami cedera, entraineur PSG Luis Enrique hanya punya Ousmane Dembele yang tersisa dari trio DDK tersebut. Opsi dengan Maghnes Akliouche dan Senny Mayulu bisa mulai diuji.

"Ini bisa jadi tantangan dan kesempatan baru agar berkembang lagi," sebut Doue dalam pesannya kepada rekan setimnya di PSG. Doue mengalami cedera robek ligamen krusiatum. Doue diperkirakan pulih awal 2027 mendatang.

Advertisement Doue mengoleksi tiga gol dan dua umpan gol dari empat laga di fase League Liga Champions musim ini. Sementara, Dembele berhasil mencatatkan tiga gol dan tiga umpan gol. Kvara, sapaan Kvaratskhelia, masih belum mencatat gol atau umpan gol di Liga Champions.

Dilansir dari laman Paris Fans, Enrique menyebut kekuatan PSG dalam menciptakan gol tidak hanya bertumpu kepada pemain tertentu. Begitu pula melawan Il Lupi, julukan Roma. Marquinhos dkk akan main dengan kolektivitas.

Advertisement "Pemain kami selalu memikirkan menciptakan gol dan memberi umpan gol. Tapi sebagai sebuah tim, tidak masalah pemain mana yang mencetak gol; yang terpenting melakukan tugas dan mencoba bermain secara kolektif," tutur Lucho, sapaan akrab Enrique.

Gasperini, di sisi lain, tidak gentar saat berhadapan dengan klub juara bertahan. "Dengan ambisi kami yang ingin selalu memenangkan laga-laga kami di musim ini, kami yakin dapat mengalahkannya (PSG)," koar Gasperson, julukan Gasperini, dalam laman resmi UEFA.

Roma Punya Modal Ketajaman Donyell Malen

Roma datang dengan kepercayaan diri setelah menghancurkan Parma 5-1 dalam lanjutan Serie A, Sabtu (21/11/2026). Donyell Malen menjadi perhatian utama setelah mencetak empat gol dalam pertandingan tersebut.

Penyerang asal Belanda itu sudah mengoleksi 12 gol di Serie A dan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pertahanan PSG.

Meski demikian, perjalanan Roma di Liga Champions belum berjalan mulus setelah kehilangan poin melawan Real Madrid dan Manchester United.