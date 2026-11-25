PONTIANAK POST - Manchester United menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Sporting Lisbon pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Estádio José Alvalade, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan Mauricio Pochettino mengincar kemenangan pertamanya di kompetisi Eropa bersama Setan Merah.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Manchester United untuk bangkit setelah kalah telak 0-4 dari Liverpool dalam lanjutan Premier League, sekaligus menghadapi Sporting yang sedang berada dalam posisi lebih baik di klasemen fase liga.

Menurut data UEFA, Sporting menempati peringkat ke-12 dengan sembilan poin, sedangkan Manchester United berada di posisi ke-19 dengan enam poin setelah empat pertandingan.

Advertisement Perhatian juga tertuju kepada Bruno Fernandes yang kembali ke stadion mantan klubnya, tempat ia membangun reputasi sebelum bergabung dengan Manchester United pada 2020.

Ujian Pertama Pochettino di Liga Champions

Mengutip laporan Reuters, Pochettino memandang pertandingan di Lisbon sebagai kesempatan bagi Manchester United untuk mengubah momentum setelah kekalahan menyakitkan dari Liverpool.

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Pelatih asal Argentina itu mengakui para pemain kecewa dengan hasil tersebut, tetapi menilai mereka masih memiliki kepedulian dan komitmen untuk memperbaiki keadaan klub.

Pochettino menekankan bahwa kemenangan hanya bisa diraih apabila seluruh pemain menunjukkan performa kuat, baik secara individu maupun kolektif.

Situasi ini membuat pertandingan melawan Sporting menjadi ujian penting bagi pendekatan permainan yang sedang dibangun Pochettino.

Di sisi lain, Sporting mempunyai modal lebih baik setelah mencatatkan tiga kemenangan dari empat pertandingan awal fase liga, termasuk kemenangan 1-0 atas Shakhtar Donetsk.

Pernyataan Paulo Fonseca

Dalam konferensi pers prapertandingan pada 24 November, pelatih Sporting Paulo Fonseca mengakui sulit menganalisis Manchester United setelah pergantian pelatih dan kartu merah pada pertandingan melawan Liverpool.