PONTIANAK POST - Bayern Munich menghadapi Lille dengan persoalan cedera sejumlah pemain penting menjelang pertandingan matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy, Kamis (26/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Lille untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, meskipun Bayern tetap lebih diunggulkan berdasarkan kualitas skuad dan catatan pertandingan Eropa.

Persoalan terbesar Bayern adalah absennya Harry Kane dan Michael Olise yang mengalami cedera saat menghadapi FC Koln di Bundesliga, Jumat (20/11/2026).

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Lille belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan fase liga, dengan catatan satu hasil imbang dan tiga kekalahan. Tim asuhan Davide Ancelotti tersebut sebelumnya kalah dari Real Betis, Arsenal, dan Galatasaray sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Bodo/Glimt.

Lille juga baru menelan kekalahan 0-1 dari Lyon di Ligue 1, sehingga pertandingan melawan Bayern menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki hasil di hadapan pendukung sendiri.

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Menurut laporan resmi Bayern Munich, Harry Kane mengalami cedera ligamen sindesmosis yang membutuhkan operasi, sedangkan Michael Olise mengalami memar pada kaki.

Kondisi tersebut membuat Bayern harus mengandalkan kekuatan kolektif dan pemain lain untuk menjaga produktivitas lini serang.

Calvin Verdonk Jadi Perhatian

Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, juga menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan dalam pertandingan ini.

Verdonk sebelumnya mendapatkan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti ketika Lille menghadapi Lyon pada 21 November 2026. Verdonk masuk menggantikan Romain Perraud pada menit ke-80.

Pada laga ini, diprediksi Perraud tetap menjadi pilihan di posisi bek kiri sehingga peluang Verdonk tampil sebagai starter belum dapat dipastikan.