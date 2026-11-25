PONTIANAK POST - Pertandingan Inter Milan vs Stuttgart berlangsung pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027, Kamis, 26 November 2026, pukul 03.00 WIB di Stadion San Siro, Milan.

Inter Milan menghadapi pertandingan ini dengan modal dua kemenangan beruntun di Liga Champions, tetapi absennya Hakan Calhanoglu dan Piotr Zielinski menjadi persoalan tersendiri bagi pelatih Cristian Chivu.

Inter Milan Dibayangi Masalah Lini Tengah

Advertisement Inter masih harus mengatasi sejumlah persoalan pemain menjelang pertandingan penting tersebut. Calhanoglu dipastikan absen akibat cedera paha, sedangkan Zielinski juga tidak tersedia.

Kondisi tersebut membuat Petar Sucic berpeluang mendapatkan tanggung jawab lebih besar dalam mengatur permainan bersama Nicolo Barella.

Inter juga mendapatkan kabar positif setelah kapten Lautaro Martinez kembali bermain ketika menghadapi Atalanta. Pada pertandingan tersebut, Inter bermain imbang 4-4 meskipun Francesco Pio Esposito mencetak hattrick.

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Chivu menegaskan timnya harus segera memperbaiki konsentrasi, terutama setelah kehilangan keunggulan dalam pertandingan melawan Atalanta.

"Kami harus menjadi versi terbaik dari diri sendiri, apa pun hasilnya," kata Chivu dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan melalui situs resmi Inter.

Stuttgart Punya Modal untuk Merepotkan Inter

Stuttgart tidak bisa dipandang sebelah mata meskipun bermain di kandang lawan.

Tim asuhan Sebastian Hoeneß mengawali fase liga dengan kemenangan atas Slovan Bratislava dan Viking FK, kemudian bermain imbang melawan Atletico Madrid.

Namun, mereka kalah 0-2 dari Galatasaray pada pertandingan sebelumnya.