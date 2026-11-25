PONTIANAK POST - Atletico Madrid menghadapi Viking FK pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan target meraih tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Pertandingan ini menjadi penting karena Atletico berada di peringkat ke-26 dengan empat poin, sedangkan Viking menempati posisi ke-25 dengan jumlah poin yang sama.

Situasi tersebut membuat kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang melaju ke babak gugur.

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Atletico memiliki modal positif setelah menang 3-0 atas Getafe dalam lanjutan La Liga, tetapi performa mereka di Liga Champions belum konsisten.

Dalam empat pertandingan fase liga, tim asuhan Diego Simeone mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

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Kekalahan 0-2 dari Bayern Munchen pada pertandingan sebelumnya menjadi pekerjaan rumah bagi Atletico yang membutuhkan tambahan poin di kandang sendiri.

Sebaliknya, Viking datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Sabah FC 4-1 pada pertandingan terakhir Liga Champions.

Klub asal Norwegia tersebut memiliki catatan mencetak gol dalam 12 pertandingan Eropa terakhirnya, sebuah rekor produktivitas yang perlu diwaspadai Atletico.

Viking juga memperlihatkan kemampuan menyerang ketika bermain imbang 3-3 melawan Bayern Munchen, meskipun mereka kemudian kalah dari Aston Villa.

Namun, catatan tandang menjadi persoalan bagi tim asuhan Morten Jensen yang mengalami tiga kekalahan beruntun di laga tandang seluruh kompetisi.