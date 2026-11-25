PONTIANAK POST - Shakhtar Donetsk menghadapi Fenerbahce pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stamford Bridge, London, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbesar peluang lolos ke babak 16 besar melalui jalur playoff.

Pertandingan ini juga mempertemukan dua pelatih asal Turki, Arda Turan di kubu Shakhtar dan Emre Belözoğlu bersama Fenerbahce, yang memiliki hubungan pertemanan sejak masih menjadi pemain.

Berdasarkan klasemen setelah empat pertandingan, Fenerbahce menempati peringkat ke-22 dengan lima poin, sedangkan Shakhtar berada di posisi ke-24 dengan empat poin, sebagaimana tercatat dalam data UEFA.

Advertisement Isu paling menarik menjelang pertandingan adalah kebangkitan Fenerbahce setelah mengalahkan Liverpool 3-2 pada pertandingan sebelumnya, sementara Shakhtar berusaha mengakhiri periode tanpa kemenangan di kompetisi Eropa.

Modal Kemenangan atas Liverpool

Fenerbahce datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengalahkan Liverpool dalam pertandingan keempat fase liga.

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Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim berjuluk The Yellow Canaries (Kenari Kuning) untuk menghadapi Shakhtar, terutama setelah sebelumnya bermain imbang melawan AS Roma dan Slavia Praha serta kalah telak 0-6 dari Aston Villa.

Fenerbahce juga memiliki catatan kurang meyakinkan ketika bermain tandang di Liga Champions, yakni tanpa kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir dengan tiga hasil imbang dan sembilan kekalahan.

Di sisi lain, Shakhtar belum menemukan konsistensi setelah hanya mengumpulkan satu kemenangan dari empat pertandingan fase liga.

Tim asuhan Arda Turan mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven, kemudian menang 3-1 atas AEK Athens, sebelum kalah 0-1 dari Inter Milan dan Sporting CP.

Shakhtar juga harus bermain jauh dari Ukraina akibat situasi keamanan di negaranya sehingga menggunakan Stamford Bridge sebagai kandang untuk pertandingan Eropa musim ini.