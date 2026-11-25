PONTIANAK POST - Liverpool menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Club Brugge pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Jan Breydel Stadium, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan, tetapi datang dengan modal berbeda setelah Club Brugge membangun tren positif di kompetisi domestik dan Eropa.

Perhatian Liverpool juga tertuju pada kondisi Ryan Gravenberch dan Cody Gakpo yang dipastikan absen akibat cedera, sementara tuan rumah berpeluang memperpanjang catatan 11 pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Advertisement Liverpool masih harus mencari keseimbangan di lini tengah setelah kehilangan Gravenberch, sedangkan Club Brugge tidak bisa diperkuat bek Joel Ordóñez.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi sembilan poin dari empat pertandingan, tetapi datang dengan modal berbeda setelah Club Brugge membangun tren positif di kompetisi domestik dan Eropa.

Advertisement Perhatian Liverpool juga tertuju pada kondisi Ryan Gravenberch dan Cody Gakpo yang dipastikan absen akibat cedera, sementara tuan rumah berpeluang memperpanjang catatan 11 pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.

Menurut laporan Sports Mole, Liverpool masih harus mencari keseimbangan di lini tengah setelah kehilangan Gravenberch, sedangkan Club Brugge tidak bisa diperkuat bek Joel Ordóñez.

Liverpool Kehilangan Gakpo dan Gravenberch

Liverpool datang dengan kepercayaan diri setelah menghajar Manchester United 4-0 di Premier League. Florian Wirtz menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian melalui kontribusinya dalam membangun serangan.

Namun, kemenangan tersebut tidak menghapus persoalan kebugaran skuad asuhan Andoni Iraola.

Dalam konferensi pers prapertandingan, Iraola mengonfirmasi Gakpo dan Gravenberch tidak akan tersedia menghadapi Club Brugge.