PONTIANAK POST - Kylian Mbappe mengukir sejarah baru di Liga Champions setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak Real Madrid 5-1 atas PSV Eindhoven di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu dini hari WIB.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor sempurna Los Blancos menjadi lima kemenangan beruntun di kompetisi elite Eropa tersebut.

Menurut laporan Sports Mole, Rabu, 25 November 2026, Mbappe menjadi pemain Prancis pertama yang mencetak gol dalam tujuh penampilan beruntun di Liga Champions.

Advertisement Pencapaian tersebut semakin istimewa karena penyerang timnas Prancis itu juga masuk kelompok pemain yang mampu mencetak 75 gol Liga Champions sebelum berusia 28 tahun, menyamai pencapaian Lionel Messi.

PSV sempat mengejutkan tuan rumah melalui gol penalti Ivan Perisic, tetapi Real Madrid bangkit pada babak kedua dan membalikkan keadaan dengan lima gol.

Advertisement Federico Valverde menyamakan kedudukan pada menit ke-50 sebelum Jude Bellingham membawa Real Madrid berbalik unggul pada menit ke-60.

Mbappe kemudian memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-64 sekaligus memastikan rekor pribadinya di Liga Champions.

Penyerang berusia 27 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-84, sedangkan Vinicius Junior melengkapi kemenangan 5-1 Real Madrid melalui gol pada penghujung pertandingan.

Mbappe Produktif, Real Madrid Sulit Dihentikan

Penampilan tersebut mempertegas produktivitas Mbappe sepanjang musim 2026/2027. Mbappe telah mengoleksi enam gol dan dua assist dalam lima penampilan Liga Champions musim ini.

Di seluruh kompetisi, mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut sudah mencetak 19 gol dalam 18 pertandingan bersama Real Madrid.