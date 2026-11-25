PONTIANAK POST - Kiper Timnas Australia putri, Teagan Micah, mengungkap perjuangan beratnya melawan gangguan kesehatan yang hampir mengakhiri karier sepak bolanya.

Pemain berusia 29 tahun itu bahkan sempat mempertimbangkan pensiun setelah mengalami trauma otak yang memicu gangguan sistem saraf otonom (autonomic dysfunction).

Micah menceritakan sembilan bulan penuh perjuangan untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya.

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"Saya mengalami gangguan sistem saraf otonom setelah trauma pada otak. Ini merupakan masalah kesehatan yang sangat serius bagi saya," kata Micah seperti dikutip dari situs resmi Matildas.

"Saya berkali-kali berdiskusi dengan keluarga, dokter, dan sahabat mengenai kemungkinan pensiun. Namun, saya berhasil kembali dan merasa mendapatkan kesempatan kedua dalam sepak bola," ujarnya.

Advertisement Gangguan tersebut membuat Micah mengalami masalah serius dalam mengatur detak jantung.

Bahkan, berjalan selama dua menit bisa membuat detak jantungnya mencapai 190 kali per menit.

Micah menjalani program latihan khusus dan berkonsultasi dengan sejumlah spesialis di Sydney, Jenewa, dan Prancis.

Ia juga mengungkap peran besar rekan setimnya, Ellie Carpenter, selama masa-masa sulit.

"Ellie membantu saya melewati begitu banyak hari. Dia bahkan mengirimkan makanan ke apartemen ketika saya tidak sanggup bangun dari tempat tidur selama berhari-hari," tuturnya.



Setelah melewati masa pemulihan, Micah kembali masuk skuad Matildas untuk menghadapi Kolombia.