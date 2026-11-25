PONTIANAK POST - Enam pemain tim sepak bola putri Gardner-Webb University meraih penghargaan 2026-2027 College Sports Communicators (CSC) Academic All-District. Pengakuan ini diberikan atas prestasi mereka di bidang akademik sekaligus olahraga.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui situs resmi atletik Gardner-Webb University pada 24 November 2026.

Enam pemain yang mendapat penghargaan itu adalah Julia McBride, Sarah Birchall, Noor Reslan, Zoe Marque, Ellie Breitenstein, dan Leanna Saleh.

Advertisement Baca Juga: Sempat Ingin Pensiun akibat Trauma Otak, Teagan Micah Kini Bangkit dan Bidik Piala Dunia Wanita 2027

Sarah Birchall menjadi salah satu sorotan setelah mencatat indeks prestasi kumulatif (IPK) 4,00.

Mahasiswi pendidikan jasmani dengan konsentrasi kesehatan tersebut tampil dalam seluruh 18 pertandingan Gardner-Webb musim ini.

Advertisement Ia juga mencatat 1.555 menit bermain dan mendapat penghargaan Honorable Mention All-Big South.

Noor Reslan menyusul dengan IPK 3,97. Mahasiswi biologi dengan konsentrasi biomedis itu juga tampil sebagai starter dalam seluruh 18 pertandingan dan menyumbangkan dua assist.

Sementara itu, Ellie Breitenstein meraih IPK 3,89. Mahasiswi jurnalistik tersebut tampil sebagai starter dalam 14 pertandingan dengan total 1.129 menit bermain.

Leanna Saleh mencatat IPK 3,91 dari program studi ilmu olahraga dengan konsentrasi kesehatan. Ia tampil dalam 16 pertandingan dan 13 kali menjadi starter.



Julia McBride mencatat IPK 3,59 sebagai mahasiswa matematika. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Gardner-Webb musim ini dengan tujuh gol dan total 14 poin dari 18 penampilan.

McBride juga meraih penghargaan First-Team All-Big South dan Big South All-Academic Team.