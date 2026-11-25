PONTIANAK POST - Bek muda Manchester United, Ayden Heaven, dikabarkan membuka peluang meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer Januari 2027 karena khawatir minimnya kesempatan bermain akan menghambat perkembangan kariernya.

Pemain berusia 20 tahun itu lebih memilih hengkang dengan status pinjaman, meskipun tidak menutup kemungkinan menerima tawaran transfer permanen jika ada kesempatan yang tepat.

Menurut laporan BBC Sport 24 November 2026, Heaven mulai mempertimbangkan masa depannya setelah tidak mendapatkan kesempatan bermain dalam kekalahan Manchester United 0-4 dari Liverpool di Anfield, Minggu.

Advertisement Situasi tersebut semakin menimbulkan ketidakpastian karena Manchester United kini ditangani Mauricio Pochettino yang diperkirakan lebih mengandalkan pemain berpengalaman untuk mengatasi krisis tim.

Kesempatan Bermain Heaven Terancam

Heaven sudah mencatatkan delapan penampilan bersama Manchester United musim ini, termasuk lima pertandingan di Premier League.

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Namun, persaingan di sektor pertahanan membuat posisinya belum aman, terlebih Luke Shaw telah kembali bugar dan siap memperkuat lini belakang.

BBC Sport melaporkan Heaven memahami bahwa Pochettino kemungkinan lebih memilih pemain berpengalaman di tengah perjuangan Manchester United menjauh dari zona degradasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi bek asal Inggris itu yang membutuhkan menit bermain reguler untuk mengembangkan kemampuannya.

Heaven bergabung dengan Manchester United dari Arsenal pada Februari 2025 dan masih terikat kontrak di Old Trafford hingga musim panas 2029.

Sejak kedatangannya, dia telah mencatatkan 32 penampilan bersama tim utama Manchester United di berbagai kompetisi.