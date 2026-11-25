PONTIANAK POST - Sepak bola wanita Inggris menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan pertumbuhan popularitas.

Meski mendapat dukungan media dan promosi besar, jumlah penonton Women's Super League (WSL) justru mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Joseph Smith, kolomnis The Spectator. Smith menilai sepak bola wanita belum berhasil mengubah tingginya perhatian saat turnamen internasional menjadi dukungan rutin terhadap kompetisi domestik.

Menurut laporan Smith, rata-rata kehadiran penonton WSL melonjak hampir 200 persen setelah Inggris menjuarai Piala Eropa Wanita 2022.

Jumlah itu kembali meningkat 31 persen pada musim 2023/2024. Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama.

Advertisement Pada musim berikutnya, jumlah penonton mulai menurun. Data terbaru menunjukkan rata-rata kehadiran stadion kembali merosot 18 persen pada musim 2026/2027.

Bahkan, Arsenal yang menyumbang 41,2 persen total penonton WSL musim sebelumnya juga mengalami penurunan.

Rata-rata kehadiran penonton Arsenal turun 27,8 persen, dari sekitar 33.800 menjadi 24.393 orang.

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Smith menyoroti besarnya dukungan penyiaran setelah keberhasilan Inggris menjuarai Euro 2022.

Sky menyediakan hingga 44 pertandingan langsung WSL, sedangkan BBC menayangkan 22 pertandingan.

Namun, peningkatan akses siaran belum otomatis membuat masyarakat mengikuti klub sepak bola wanita secara rutin.