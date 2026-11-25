PONTIANAK POST - Persib Bandung membidik kemenangan atas FC Seoul pada matchday kelima Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu, 25 November 2026, pukul 19.15 WIB.

Persib sudah memastikan tiket ke babak 16 besar setelah mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan, tetapi posisi juara Grup E masih harus diperjuangkan.

FC Seoul yang berada di peringkat kedua dengan enam poin masih memiliki kepentingan besar untuk meraih hasil positif di Bandung.

Advertisement Pertandingan ini menjadi kesempatan Persib mempertegas dominasinya setelah menang 1-0 pada pertemuan pertama di Seoul World Cup Stadium, 16 September 2026.

Marc Klok Ingin Persib Finis di Puncak Grup

Keinginan mempertahankan posisi pertama disampaikan Marc Klok menjelang pertandingan melalui laman resmi Persib, Selasa (24/11).

"Kami sudah lolos, jadi itu hal yang indah, tetapi kami juga ingin menjadi nomor satu di grup agar pertandingan berikutnya mungkin sedikit lebih baik bagi kami dalam hal calon lawan," kata Klok.

Gelandang naturalisasi tersebut menyadari FC Seoul bukan lawan mudah karena memiliki kualitas pemain dan pengalaman sebagai salah satu kekuatan sepak bola Korea Selatan.

"Namun, pada akhirnya, tim-tim lain juga kuat, Seoul memiliki tim yang sangat bagus dan kuat, juara Korea, jadi besok akan menjadi pertandingan yang sulit," ujarnya.

Modal Persib dan Ancaman FC Seoul

Persib datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Bali United 2-1 melalui kemenangan comeback pada Super League, 22 November 2026.

Menurut catatan lima pertandingan terakhir, Persib membukukan empat kemenangan dan satu kekalahan di seluruh kompetisi.