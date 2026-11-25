PONTIANAK POST - Arema FC lebih diunggulkan untuk mengalahkan Isenmulang Kalteng FC pada lanjutan Grup L I.League Cup 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu (25/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Keuntungan bermain di kandang, produktivitas serangan, dan kedalaman skuad menjadi modal Singo Edan untuk memburu kemenangan kedua.

Arema FC datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan RANS Nusantara FC dengan skor 4-0 pada pertandingan pembuka Grup L, 3 November 2026.

Advertisement Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Andre Caldas untuk menghadapi Isenmulang yang tengah mempertimbangkan rotasi pemain akibat padatnya jadwal kompetisi.

Namun, Arema juga harus mengelola kebugaran pemain karena memiliki agenda pertandingan penting lainnya di kompetisi domestik.

Advertisement Modal Arema FC Lebih Meyakinkan

Kekuatan Arema FC terlihat dari kemampuan mereka memaksimalkan peluang dan menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi RANS Nusantara FC.

Selain kemenangan besar tersebut, Singo Edan juga memiliki keuntungan bermain di Stadion Kanjuruhan dengan dukungan suporter sendiri.

Meski demikian, pelatih Andre Caldas tidak ingin anak asuhnya kehilangan konsentrasi karena memikirkan pertandingan berikutnya melawan Persebaya Surabaya.

Dikutip dari laman resmi Arema FC, Andre mengungkapkan bahwa persiapan menghadapi Isenmulang sudah dilakukan sejak sepekan sebelumnya dengan membagi pemain ke dalam kelompok pemulihan dan latihan penuh.

"Kami perlu menghormati lawan kami dan melakukan pekerjaan kami terlebih dahulu besok, baru kemudian memikirkan Persebaya," kata Andre Caldas dalam konferensi pers prapertandingan, Selasa (24/11/2026).