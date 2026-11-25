PONTIANAK POST - Borneo FC Samarinda resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Sergio Farias setelah kebersamaan keduanya hanya berlangsung sekitar 14 hari atau dua pekan karena pertimbangan keluarga.

Keputusan tersebut diumumkan Borneo FC melalui akun media sosial resmi klub pada Rabu (25/11/2026), sebagaimana dikutip ANTARA.

"Borneo FC Samarinda dan Sergio Farias secara resmi sepakat untuk mengakhiri kerja sama lebih awal atas dasar pertimbangan keluarga," tulis manajemen klub.

Advertisement Borneo FC menegaskan keputusan mengakhiri kontrak pelatih asal Brasil tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai.

Klub berjuluk Pesut Etam itu juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Farias selama menjadi bagian dari tim, meskipun kebersamaan mereka berlangsung singkat.

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Farias diperkenalkan sebagai pelatih kepala Borneo FC pada 10 November 2026 untuk menggantikan Mauro Jeronimo.

Namun, pelatih berusia 59 tahun tersebut hanya sempat mendampingi Pesut Etam dalam dua pertandingan resmi sebelum memutuskan berpisah dengan klub asal Samarinda itu.

Dalam pertandingan pertamanya, Farias membawa Borneo FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manila Digger dalam ajang ASEAN Club Championship (ACC).

Hasil positif tersebut tidak berlanjut pada pertandingan berikutnya ketika Borneo FC ditahan imbang tanpa gol oleh Isenmulang Kalteng FC dalam kompetisi Super League.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (22/11/2026), itu berakhir dengan skor 0-0.