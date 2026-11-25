PONTIANAK POST - Liverpool mulai memantau perkembangan bek muda Borussia Dortmund, Joane Gadou, yang tampil menjanjikan sejak bergabung dengan klub Bundesliga tersebut pada bursa transfer musim panas 2026.

Pemain berusia 19 tahun itu masuk radar The Reds setelah memperlihatkan kemampuan menjanjikan di kompetisi domestik maupun Liga Champions.

Laporan Sports Mole pada 25 November 2026 menyebutkan, Liverpool termasuk klub yang menunjukkan ketertarikan terhadap bek asal Prancis tersebut.

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Dia telah mencatatkan 10 penampilan di Bundesliga dengan sembilan kali menjadi starter serta lima pertandingan di Liga Champions.

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Ketertarikan Liverpool terhadap Gadou bukan tanpa alasan.

Bek muda tersebut memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan, sehingga menawarkan fleksibilitas untuk memperkuat lini pertahanan.

Menurut laporan The Daily Briefing dari CaughtOffside, Liverpool bukan satu-satunya klub yang memantau perkembangan Gadou.

Manchester United dan Arsenal juga disebut tertarik, sementara Real Madrid serta Paris Saint-Germain turut mengikuti perkembangan pemain tersebut.

Kemampuan duel udara menjadi salah satu keunggulan Gadou yang menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa.