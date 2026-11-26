PONTIANAK POST – Red Bull Salzburg menghadapi Ararat-Armenia pada pertandingan kelima fase liga Liga Europa 2026/2027 di Red Bull Arena, Jumat (27/11) pukul 00.45 WIB, dengan misi memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Salzburg yang ditangani Danny Röhl mengoleksi empat poin dari empat pertandingan, sedangkan Ararat-Armenia masih terpuruk di posisi ke-36 tanpa poin setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Salzburg untuk bangkit setelah kalah 0-1 dari Austria Wien dalam lanjutan Bundesliga Austria, Minggu (22/11).

Advertisement Salzburg berada di peringkat ke-26 klasemen sementara dan berpeluang memperbaiki posisinya apabila mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Namun, Salzburg tidak bisa menganggap pertandingan ini mudah karena Ararat-Armenia memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang berpotensi memberikan perlawanan.

Advertisement Misi Salzburg Bangkit, Ararat-Armenia Terpuruk

Die Roten Bullen (The Red Bulls) memiliki modal kualitas pemain dan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Salzburg mengawali fase liga dengan kemenangan 1-0 atas Levski Sofia dan bermain imbang 2-2 melawan NK Celje, sebelum kalah dari AC Milan dan Anderlecht.

Sementara itu, Ararat-Armenia sudah kebobolan 14 gol dalam empat pertandingan Liga Europa.

Tim asuhan Manuel Tulipa tersebut kalah dari Sparta Praha, Jagiellonia, AZ Alkmaar, dan Torreense.

Meski demikian, Ararat-Armenia datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Van dengan skor 2-1 dalam kompetisi domestik pada 20 November.