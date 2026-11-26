PONTIANAK POST – Bournemouth memburu kemenangan ke-10 secara beruntun saat bertandang ke markas Celta Vigo pada pertandingan kelima fase liga Liga Europa 2026/2027 di Stadion Abanca-Balaídos, Jumat (27/11) pukul 00.45 WIB.

Tim asuhan Marco Rose datang dengan modal sembilan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi dan rekor sempurna dalam empat pertandingan Liga Europa, sedangkan Celta Vigo masih berjuang memperbaiki posisi di klasemen.

Bournemouth menempati peringkat kedua dengan 12 poin, sementara Celta Vigo berada di posisi ke-27 dengan tiga poin.

Advertisement Kemenangan akan membawa Bournemouth semakin dekat dengan tiket langsung ke babak 16 besar sekaligus membuka peluang mencatat sejarah sebagai klub Inggris pertama yang memenangi lima pertandingan awal dalam debutnya di kompetisi Eropa utama.

Bournemouth dalam Performa Terbaik, Celta Vigo Tertekan

Bournemouth menunjukkan konsistensi luar biasa sejak kalah 1-5 dari Chelsea pada 10 Oktober 2026.

The Cherries, julukan Bournemouth, mencetak 23 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam sembilan kemenangan beruntun tersebut.

Di Liga Europa, Bournemouth mengalahkan Real Sociedad, Sturm Graz, AC Milan, dan Sparta Praha dengan agregat 11-2.

Kemenangan 2-0 atas Nottingham Forest pada pertandingan terakhir Liga Inggris semakin meningkatkan kepercayaan diri tim tamu.

Sebaliknya, Celta Vigo, yang dikenal dengan julukan Os Celestes, baru mengumpulkan satu kemenangan dari empat pertandingan Liga Europa.

Setelah kalah dari Omonia dan Juventus, Celta sempat mengalahkan Celtic 2-1 sebelum kembali tumbang 1-2 dari Union Saint-Gilloise.