PONTIANAK POST - Manchester City Women mulai menghadapi ancaman serius dalam upaya mempertahankan gelar Women's Super League (WSL) 2026-2027.

Dua kekalahan beruntun membuat posisi The Citizens tergeser dari puncak klasemen dan memberi keuntungan bagi rival utama mereka, Chelsea.

Kekalahan terbaru datang saat Manchester City menjamu Tottenham Hotspur di Joie Stadium, Minggu (22/11/2026).

Bermain di kandang sendiri, tim asuhan Andrée Jeglertz takluk 1-3 meski sempat unggul lebih dahulu.

Khadija Bunny Shaw membawa City memimpin pada menit ke-10. Namun, Cathinka Tandberg menyamakan kedudukan menjelang turun minum.

Advertisement Tottenham kemudian membalikkan keadaan melalui Matilda Vinberg pada menit ke-74. Jessica Naz memastikan kemenangan tim tamu lima menit berselang.

Hasil tersebut membuat City gagal memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke puncak klasemen setelah Chelsea bermain imbang tanpa gol melawan Liverpool sehari sebelumnya.

City kini mengoleksi 25 poin dari 11 pertandingan, tertinggal dua angka dari Chelsea yang memimpin dengan 27 poin.



Kekalahan dari Chelsea dan Tottenham dinilai menjadi sinyal bahaya bagi ambisi City mempertahankan gelar.

Untuk pertama kalinya sejak Desember 2024 hingga Januari 2025, Manchester City menelan dua kekalahan liga secara beruntun. Situasi tersebut membuat persaingan di papan atas semakin sulit diprediksi.

Jarak dua poin memang belum terlalu besar. Namun, persaingan WSL dikenal ketat sehingga kehilangan poin dalam beberapa pertandingan bisa berdampak besar terhadap peluang juara.



Salah satu persoalan utama City adalah absennya kapten Alex Greenwood akibat cedera pergelangan kaki. Ia belum bermain sejak 1 November 2026.