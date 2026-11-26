PONTIANAK POST-Dinamo Zagreb datang dengan modal tiga kemenangan beruntun sejak Jerko Leko mengambil alih kursi pelatih menggantikan Mario Kovacevic.

Leko membawa perubahan positif setelah mengalahkan Sunderland 2-0 di Liga Europa, menang 3-1 atas Varazdin, dan menundukkan Istra 1961 dengan skor 3-2.

Kemenangan atas Leverkusen akan menjadi ujian paling berat bagi Leko sejak menangani tim utama Dinamo.

Advertisement Di sisi lain, Bayer Leverkusen juga memiliki modal positif setelah bangkit dari kekalahan 0-1 melawan Marseille dengan kemenangan 2-1 atas FC Koln dan 4-0 atas Paderborn. Leverkusen mencetak sedikitnya dua gol dalam tujuh dari delapan pertandingan tandang musim ini.

Namun, Dinamo memiliki catatan kandang yang cukup kuat sehingga pertandingan diperkirakan berlangsung kompetitif.

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Jerko Leko meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi dan tidak memberikan kesempatan kepada Leverkusen untuk memanfaatkan kesalahan.

Dikutip dari situs resmi Dinamo Zagreb, Leko mengatakan, "Kami menghadapi pertandingan sulit melawan tim yang sedang dalam performa bagus dan menyukai penguasaan bola."

Leko juga menegaskan timnya memiliki rencana permainan untuk menghadapi kekuatan lawan, baik ketika menguasai bola maupun saat harus bertahan.

Bek Dinamo, Bruno Goda, turut mengingatkan bahwa Leverkusen merupakan lawan yang mampu menghukum setiap kesalahan.

"Kami mengetahui beberapa kelemahan mereka yang bisa dimanfaatkan, tetapi kami harus berkonsentrasi penuh pada setiap bola," ujar Goda.