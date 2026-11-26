PONTIANAK POST - Marseille menghadapi Levski Sofia pada matchday kelima Liga Europa 2026/2027 di Stade Vélodrome, Jumat (27/11/2026) dini hari pukul 00.45 WIB, dengan misi melanjutkan kebangkitan setelah mengalahkan Bayer Leverkusen 1-0 pada pertandingan sebelumnya.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Marseille untuk memperbaiki posisi di klasemen fase liga. Namun, Levski Sofia bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata karena klub Bulgaria tersebut justru memiliki catatan lebih baik dalam empat pertandingan awal kompetisi.

Marseille Masih Dibayangi Kekalahan dari Le Mans

Advertisement Les Phoceens, julukan Marseille, memiliki modal kemenangan penting setelah menundukkan Bayer Leverkusen 1-0 pada 5 November 2026 melalui gol Amine Gouiri.

Hasil tersebut mengakhiri tiga kekalahan beruntun Marseille di Liga Europa, setelah sebelumnya takluk dari Beşiktaş, Olympiacos, dan Sturm Graz.

Namun, konsistensi Marseille kembali dipertanyakan setelah kalah 2-3 dari Le Mans dalam pertandingan liga domestik pada 22 November 2026.

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Marseille mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan Liga Europa dan menempati peringkat ke-31, sedangkan Levski Sofia berada di posisi ke-10 dengan tujuh poin.

Pernyataan Pelatih Kedua Tim

Pelatih Marseille, Bruno Genesio, mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan Levski Sofia.

Dikutip FootMarseille dari konferensi pers pada 25 November, Genesio mengatakan, "Ini pertandingan kompetisi Eropa, yang selalu berlangsung ketat dan sulit dimenangkan."

Sementara itu, pelatih Levski Sofia, Julio Velázquez, menegaskan timnya datang ke Prancis dengan ambisi meraih kemenangan.

Dalam pernyataan yang diberitakan Fakti.bg setelah konferensi pers, Velázquez menyebut tekanan lebih besar berada di pihak Marseille karena bermain di hadapan pendukung sendiri.