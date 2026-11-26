PONTIANAK POST - Benfica datang ke markas Viktoria Plzen dengan modal empat kemenangan beruntun di fase liga Liga Europa 2026/2027 dan berpeluang melanjutkan rekor sempurna saat kedua tim bertemu pada pertandingan kelima di Doosan Arena, Jumat, 27 November 2026 pukul 00.45 WIB.

Perbedaan performa kedua tim menjadi sorotan utama menjelang pertandingan ini, sebab Benfica berada di papan atas klasemen dengan 12 poin, sedangkan Viktoria Plzen baru mengoleksi tiga poin.

Pertandingan ini juga menjadi ujian bagi Plzen yang berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk menghentikan laju tim asal Portugal tersebut.

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Benfica menjadi perhatian karena konsistensinya di kompetisi Eropa, sementara Viktoria Plzen mulai menunjukkan perbaikan setelah pergantian pelatih.

Plzen tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-1 atas Bohemians 1905 pada akhir pekan.

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Kemenangan 1-0 atas Lillestrom pada pertandingan sebelumnya juga menjadi modal penting bagi tim asuhan Radoslav Kovac untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Namun, catatan kandang Plzen masih menjadi persoalan karena hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di Doosan Arena.

Sebaliknya, Benfica memenangi sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi dan mengamankan 12 poin dari empat laga fase liga Liga Europa.

Tim berjuluk The Eagles itu juga sudah mencetak 13 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam empat pertandingan tersebut.

Bek Vaclav Jemelka masih absen karena pemulihan operasi lutut, sedangkan Benfica kehilangan Leandro Barreiro akibat cedera ligamen lutut.