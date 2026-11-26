PONTIANAK POST - AC Milan menghadapi ujian berat ketika bertandang ke markas Olympiacos pada pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Stadion Georgios Karaiskakis, Piraeus, Jumat, 27 November 2026, pukul 00.45 WIB.

Rossoneri membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan, sedangkan Olympiacos berada di peringkat keenam dengan 10 poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Ruben Amorim untuk membangkitkan performa Milan di kompetisi Eropa, sementara tuan rumah berusaha mempertahankan konsistensi di hadapan pendukungnya.

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AC Milan mengalami kesulitan di Liga Europa setelah menelan tiga kekalahan dari empat pertandingan, termasuk dua kekalahan beruntun tanpa mencetak gol.

Sebaliknya, Olympiacos, yang dikenal dengan julukan Thrylos, memiliki catatan lebih meyakinkan dengan hanya sekali kalah dalam 18 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

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Tim asuhan Imanol Alguacil juga memiliki pertahanan solid setelah mencatatkan sembilan clean sheet dalam 13 pertandingan terakhir Liga Europa.

Meski demikian, Milan datang dengan modal kemenangan besar 5-1 atas Frosinone di kompetisi domestik.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Masalah utama Olympiacos menjelang pertandingan ini adalah absennya sejumlah pemain penting, termasuk Ayoub El Kaabi, Yusuf Yazici, Gustavo Puerta, dan Santiago Hezze.

Pelatih Imanol Alguacil menegaskan tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk kehilangan daya saing.

Dikutip dari konferensi pers di situs resmi Olympiacos, Alguacil mengatakan, "Kami tidak boleh mencari alasan, meskipun kehilangan beberapa pemain penting."