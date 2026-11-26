PONTIANAK POST - Besiktas menghadapi Hapoel Be'er Sheva pada pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Batumi Stadium, Georgia, Jumat, 27 November 2026, pukul 00.45 WIB, dengan peluang memperkuat posisinya di delapan besar.

Pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung di Istanbul itu dipindahkan UEFA ke Batumi karena pertimbangan keamanan setelah berkonsultasi dengan otoritas Turki.

Besiktas mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat kedelapan, sedangkan Hapoel Be'er Sheva baru mengumpulkan satu poin dan berada di posisi ke-33.

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Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Besiktas untuk menjaga peluang lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim Israel membutuhkan hasil positif untuk mempertahankan peluang melanjutkan kiprah di kompetisi Eropa.

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Besiktas, yang dijuluki Kara Kartallar atau Elang Hitam, datang dengan modal dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik, masing-masing atas Genclerbirligi dengan skor 3-0 dan Konyaspor 4-2.

Tim asuhan Vincenzo Italiano sebelumnya mengalahkan Marseille 4-1 dan Hoffenheim 3-2 di Liga Europa, sebelum bermain imbang 2-2 melawan Crystal Palace dan kalah 2-3 dari Celtic.

Sebaliknya, Hapoel Be'er Sheva mengalami tiga kekalahan beruntun di Liga Europa setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Dinamo Zagreb.

Tim berjuluk The Camels tersebut juga gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir melawan Union Saint-Gilloise dan OFI Crete.

Besiktas memiliki catatan pertemuan yang menguntungkan karena memenangi dua pertandingan melawan Hapoel Be'er Sheva pada babak 32 besar Liga Europa 2016/2017.

Cuaca Batumi Ganggu Persiapan Kedua Tim

Isu terbaru menjelang pertandingan adalah cuaca buruk di Batumi yang mengganggu perjalanan dan persiapan kedua kesebelasan.