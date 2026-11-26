PONTIANAK POST - NEC Nijmegen menghadapi tantangan berat saat menjamu Rennes pada matchday kelima Liga Europa 2026/2027 di Goffertstadion, Nijmegen, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan catatan buruk pertandingan kandang dan tekanan terhadap pelatih tim tamu menjadi sorotan menjelang duel tersebut.

Pertandingan ini mempertemukan NEC yang sedang berusaha menjaga momentum positif di kompetisi Eropa dengan Rennes yang membutuhkan kemenangan setelah melewati periode sulit di kompetisi domestik.

Performa NEC dan Rennes Menjelang Pertandingan

Advertisement NEC, yang memiliki julukan De Enige Echte, menempati peringkat ke-12 klasemen fase liga dengan tujuh poin dari empat pertandingan.

Tim asuhan Dick Schreuder itu mengawali kompetisi dengan kekalahan telak 0-5 dari Juventus, tetapi kemudian bangkit melalui hasil imbang melawan Levski Sofia serta kemenangan atas Dinamo Zagreb dan Omonia Nicosia.

Namun, NEC baru saja menelan kekalahan 1-4 dari PSV Eindhoven di Eredivisie.

Sementara itu, Rennes yang dikenal dengan julukan Les Rouge et Noirs (Si Merah dan Hitam) berada di peringkat ke-17 dengan enam poin. Rennes belum terkalahkan dalam empat pertandingan Liga Europa, tetapi hanya meraih satu kemenangan dan tiga hasil imbang.

Masalah Rennes justru terlihat di kompetisi domestik karena mereka hanya sekali menang dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Rennes juga belum memetik kemenangan dalam enam pertandingan tandang terakhir dan sudah kebobolan 16 gol dalam periode tersebut.

Isu Pelatih Rennes dan Kondisi Pemain

Sorotan lain datang dari posisi pelatih Rennes, Franck Haise, yang dilaporkan menghadapi tekanan menyusul hasil kurang memuaskan timnya.

Media Prancis, Orange Sports, melaporkan Haise telah mengadakan pertemuan dengan tujuh pemain senior Rennes setelah hasil imbang 1-1 melawan Lorient.